Messe de Pâques : le pape appelle à "entendre le cri de paix"

Devant plus de 50 000 fidèles place Saint-Pierre, le Pape François prononce sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi". Il appelle à entendre "le cri de paix en cette Pâques de guerre". "Que la paix règne pour l'Ukraine martyrisée si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre, cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée", annonce-t-il.