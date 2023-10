VIDÉO - Ouragan Otis au Mexique : au moins 27 morts à Acapulco, selon un premier bilan

Un premier bilan provisoire de 27 morts et quatre disparus. Victime de rafales à plus de 315 km/h et de pluies diluviennes, la cité balnéaire mexicaine a été dévastée et coupée du monde après le passage d'Otis le 25 octobre, un ouragan exceptionnel de force 5 à son arrivée sur la côte Pacifique, la plus haute catégorie sur l'échelle de Saffir-Simpson. Il a ensuite été rétrogradé rapidement une fois arrivé dans les terres de la région montagneuse du Guerrero.

Le jour même, le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a décidé de se rendre sur place. "Nous allons tenter d'ouvrir (les chemins) le plus vite possible", a-t-il déclaré aux journalistes, entouré de plusieurs ministres. La zone, encore peu accessible, a contraint le chef d'État à finir son voyage à pied dans la boue. Les autorités espèrent rouvrir rapidement l'autoroute encore inaccessible entre Mexico, la capitale du pays, et Acapulco.