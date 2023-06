VIDÉO - Canicule en Espagne : des pics à plus de 44 degrés

De Séville à Madrid, l’éventail est plus que jamais l’accessoire indispensable, dans la rue comme à l’intérieur. Et pour cause, "ces douze dernières années, le nombre de canicules au mois de juin a été multiplié par trois", souligne Rubén del Campo, porte-parole de l’Agence météorologique espagnole, l'Aemet.

Même les Madrilènes, habitués à la chaleur, souffrent. "On est en train de cuire. C'est impossible de rester dans la rue", déplore l'une d'eux. "C'est très triste mais il va falloir s'y habituer", abonde une autre.