Nouvelle "bombe cyclonique" aux États-Unis : un phénomène impressionnant, mais pas si rare

Mais si le surnom de cette tempête - et les paysages dévastés qu'elle laisse derrière elle - peuvent paraître spectaculaires, ce phénomène n'est pas si rare. En début d'année, déjà, une "bombe cyclonique" avait recouvert la ville de Boston sous 60 cm de neige. Et en 2019, une tempête de cette catégorie avait perturbé les transports à la veille de Thanksgiving. En réalité, il y aurait même environ 18 "bombes cycloniques" par an, selon les résultats d'une étude menée en 2021. En analysant une période de 40 ans, le chercheur Robert Fritzen avait en effet révélé que près de 7% de toutes les tempêtes non tropicales touchant l'Amérique du Nord étaient des "bombes cycloniques".

Un phénomène qui n'en reste pas moins singulier. D'autant plus lorsqu'il vient bouleverser les fêtes de Noël pour des millions d'Américains.