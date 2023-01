VIDÉO - Froid polaire en Chine : les images saisissantes de la vie par moins 53 degrés

À Mohe, ville la plus septentrionale, une brume givrante paralyse les habitants. "La visibilité est très mauvaise. Je ne vois rien à cinq mètres de distance. Le soleil est énorme, je ne sais pas pourquoi", rapporte un habitant. La vidéo de TF1 en tête de cet article montre une maison transformée en igloo par le froid : à - 53 °C, les murs ressemblent à ceux d'un congélateur.

Dans cette région, le soleil ne réchauffe pas beaucoup l'hiver, il y fait - 30 °C en moyenne. Mais là, de telles températures sonht du jamais-vu. Et les conséquences sont particulièrement saisissantes. Casser un œuf suffit à constater ce froid extrême : le blanc gèle presque instantanément, et le jaune ne met que quelques secondes de plus à se cristalliser.