VIDÉO - Les images des lourds dégâts de Freddy, un cyclone tropical à la longévité record

Freddy n'avait fait que des dégâts matériels à La Réunion et aurait dû s'éteindre depuis bien longtemps. Il prend naissance le 6 février dernier au large de l'Australie, et gagne en puissance en traversant l'océan Indien jusqu'à frapper Madagascar le 21 février. On croit sa course finie au Mozambique trois jours plus tard, mais il repart en sens inverse, encore plus violent, et vire vers le Malawi.