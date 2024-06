Au Mexique, la tempête Alberto a déjà fait trois morts. Un phénomène violent qui a aussi provoqué des inondations gigantesques dans le sud des États-Unis.

Les vagues sont si puissantes que la mer déborde. Les digues n’ont pas résisté à la tempête Alberto. Au Texas et en Louisiane, on ne sait plus où s’arrête la mer. Des quartiers entiers sont submergés d’eau. Une jeune automobiliste est contrainte d'abandonner sa voiture à la police. "C’est pire que ce à quoi je m’attendais, j’aurais dû partir. On aurait dû être mieux préparés", constate, dépité, un habitant.

TF1

Dans un message publié sur X en fin d'après-midi, ce jeudi heure française, les autorités américaines avertissent d'un risque toujours accru d'inondations sur la côte du Texas. En ce sens, les habitants ont été priés de suivre de près les prochaines alertes météo et se tenir prêts à se réfugier en hauteur si nécessaire.

Par endroit, les routes sont impraticables dans le département et certains ont été pris au piège, à l'image d'un camion immobilisé en pleine voie. Dans certaines maisons, l'eau est montée à près d'un mètre de haut, et son évacuation s'annonce très lente. C'est la première tempête tropicale de la saison dans cette région. Elle a d'abord fait trois morts au Mexique avant de toucher les côtes américaines.