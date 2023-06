VIDÉO - États-Unis : les images impressionnantes d'une tornade dévastatrice dans l'Indiana

Nous sommes dans la banlieue sud d'Indianapolis. Sur le passage de la tornade dimanche, des maisons ont été écrasées, des troncs d'arbres déracinés et des pans de murs détruits. Les habitants constatent désormais les dégâts, impuissants. Difficile encore pour cette femme de réaliser : "J'ai attrapé mon chat et j'ai couru. Une poutre en bois volée à travers la fenêtre. J'ai failli être touchée". Juste après la tornade, plus de 16.000 foyers étaient sans électricité dans l'Indiana.