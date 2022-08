Italie, Autriche, Slovénie... après la Corse, la tempête fait d'importants dégâts en Europe

Après la Corse, où cinq personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées, la tempête a donc atteint l'Italie. À la suite de ces intempéries, deux personnes sont décédées dans le centre du pays et une cinquantaine ont été blessées. Une forte averse de gros grêlons a causé des dommages en Ligurie, brisant des fenêtres et endommageant des terres agricoles déjà dévastées par la sécheresse.

Des arbres ont été arrachés et des toits ont été emportés par les fortes rafales en Toscane. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir qu'à Piombino que la force du vent était telle qu'elle pouvait faire tourner une grande roue.