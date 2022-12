VIDÉO - Les États-Unis paralysés par un froid polaire : jusqu'à -31°C ressentis à Chicago

Dans la ville ensevelie par la neige, les habitants craignent les prochains jours, car le mercure devrait encore baisser davantage. "Ce n’est pas trop la neige qui me dérange, mais plutôt le froid. Ça doit encore se rafraîchir, mais je me suis préparé. On n’appelle pas la Chicago la ville du vent pour rien", explique un habitant.

Pour que les riverains puissent se déplacer, les déneigeuses sont de sortie et ratissent la ville toute la nuit. "Pendant une heure, je travaille, et l'heure suivante, je me réchauffe à l'intérieur. Je vais devoir travailler toute la nuit", explique un travailleur. À Chicago, la neige va continuer à tomber toute la journée de ce vendredi 23 décembre, et les températures ne devraient pas remonter au-dessus des -10 °C avant Noël.