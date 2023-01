VIDÉO - 4 tempêtes et un cyclone : 12 jours de calvaire pour la Californie

Dans un autre quartier, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture à cause du déluge. Il a été sauvé par deux passants, témoins de l'accident. Les eaux boueuses rendent difficiles les interventions des secours. Il est impossible pour eux d'évaluer la profondeur et de voir si la route ne s'est pas effondrée là-dessous. En plein milieu du désert ou dans certains quartiers de Los Angeles, cette boue est particulièrement visible. À peine le temps de nettoyer, les habitants et les secours se préparent déjà à d'autres épisodes de pluie.