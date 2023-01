VIDÉO - Mexique : scènes de chaos lors de l'arrestation d'un des fils du célèbre narcotrafiquant "El Chapo"

Les forces de sécurité mexicaines ont capturé Ovidio Guzman, un des fils du célèbre baron de la drogue emprisonné aux États-Unis, Joaquin "El Chapo" Guzman. L’opération a été menée jeudi 5 janvier à Culiacan, dans le nord-ouest du pays, et a été suivie d'intenses échanges de tirs et d'incendies de véhicules, avec un bilan d'un mort et 28 blessés.