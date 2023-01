VIDÉO - Mexique : scènes de guerre lors de l'arrestation d'un narcotrafiquant

En dépit de cette attaque sur l'aéroport, les narcotrafiquants n'ont pas réussi à bloquer le transfert du fils d'El Chapo vers Mexico, à plus de 1000 km de là. Pour éviter les rues trop dangereuses, le prisonnier a été transféré par hélicoptère vers une prison de sécurité maximale. L'opération est réussie, mais au prix d'un bilan très élevé : dix militaires ont été tués et 35 autres blessés par balle, tandis que 19 narcotrafiquants auraient été abattus. Après ce déchaînement de violences, la ville de Culiacan ressemble à une ville fantôme : magasins, écoles et administrations sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

En octobre 2019, Ovidio Guzman avait été arrêté, puis relâché par la police, pour éviter un bain de sang après une succession de fusillades. Son père, Joaquín Guzmán, dit "El Chapo", fondateur du cartel de Sinaloa, purge une peine de prison à perpétuité dans une prison de haute sécurité américaine, depuis sa condamnation en 2019. Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour la capture de chacun de ses quatre fils, dont Ovidio.