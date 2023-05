Miami, la ville des milliardaires

Miami est l’une des villes les plus riches au monde, celle qui attire le plus de multimillionnaires aux Etats-Unis. Financiers de Wall Street, entrepreneurs de la Silicon Valley, célébrités, elle les attire comme un aimant, par milliers : climat, zéro fiscalité, boom immobilier, jamais la ville, premier port de croisière au monde, n’a connu une telle croissance dans son histoire ni un tel afflux de fortunes. Parmi eux des Français venus goûter au rêve américain... Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.