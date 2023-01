Un tueur en série russe, condamné à la prison à vie, demande à rejoindre la milice Wagner pour être gracié

Une réponse à l’appel lancé par les mercenaires du groupe Wagner, et leur chef Evgueni Prigojine que l’on voit ici recruter directement dans les prisons de nouveaux candidats pour le front. Le contrat, six mois en première ligne, en échange de leur liberté. De quoi faire réfléchir Mikhaïl Popkov qui hésite sur un seul point. "Si je peux passer la période de janvier à février, parce que pour moi le froid quand il gèle, c’est ce qu’il y a de pire, alors je signe tout de suite", affirme-t-il. On ne sait pas encore si le groupe Wagner acceptera cette candidature particulière au sein de ses troupes, qui serait d'ores et déjà composé en majorité de criminels sortis de prison.