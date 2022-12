Mines antipersonnel : un déminage sans fin au Somaliland

L'année dernière, une centaine d'accidents a encore été répertoriés dans le pays. Mais à force de déminer, la situation s'améliore et permet de relancer l'élevage nomade, au coeur de l'économie locale. "Le déminage sauve nos vies, mais aussi celles de nos bétails. On peut recréer des pâturages sur les parcelles déminées et emmener nos animaux brouter en toute sécurité", analyse Abdellahi Cisman Koshin, représentant de la communauté Durosi. Chaque terrain traité par l'ONG est une reconquête et un espoir immense pour les habitants du Somaliland.