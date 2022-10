En réponse à Pyongyang, la Corée du Sud et les États-Unis tirent quatre missiles

La réponse "robuste" n'aura pas tardé. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé, mercredi 5 octobre, plusieurs missiles vers des cibles en mer, au lendemain du tir par Pyongyang d'un missile balistique qui est passé au-dessus du Japon. L'engin à portée intermédiaire (IRBM) nord-coréen avait parcouru environ 4600 km, soit probablement la distance la plus longue jamais atteinte par le régime de Kim Jong-un dans le cadre de ses essais, survolant l'archipel nippon, une première depuis 2017.

Selon l'état-major sud-coréen, les armées sud-coréenne et américaine ont tiré chacune deux missiles balistiques à courte portée ATACMS "pour frapper avec précision une cible virtuelle" en mer du Japon. Ces exercices "ont montré que nous sommes capables et prêts à neutraliser l'origine de la provocation tout en maintenant une position de surveillance constante", a-t-il ajouté dans un communiqué. Par ailleurs, les forces sud-coréennes ont confirmé l'échec du lancement d'un cinquième missile balistique de courte portée Hyunmoo-2, qui s'est écrasé au sol au décollage. L'ogive n'a pas explosé et personne n'a été blessé, selon l'état-major. Mais un important incendie s'est déclaré et a provoqué la panique dans la ville de Gangneung.