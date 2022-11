VIDÉO - Missile en Pologne : que s'est-il vraiment passé ?

Voici les débris du missile qui s’est écrasé mardi en Pologne. Un modèle fabriqué en Russie utilisé par les Russes et les Ukrainiens. Une question : d’où vient-il ?

En 24 heures, l’enquête internationale a déjà permis d’identifier sa trajectoire. Il aurait été lancé par la défense anti-aérienne ukrainienne. "C'est une hypothèse, le missile ukrainien a bien touché le missile russe, mais les deux missiles en quelque sorte ont changé de trajectoire, compte tenu de l'impact, et ont pu terminer leur course de l'autre côté", explique Pierre Servent, consultant défense pour TF1 et LCI.

L’explosion, qui a fait deux morts, a eu lieu dans le village polonais de Przewodow, à seulement six kilomètres de la frontière ukrainienne. Un traumatisme pour les habitants du village. À Lublin, à 160 kilomètres du lieu de l’explosion, un sentiment de peur s’est aussi installé.