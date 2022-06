Missile nucléaire : les étranges manœuvres russes

Suivant la vidéo relayée, on peut se douter qu'il s'agisse d'un missile RS-24 Lars de 23 mètres. Il est capable de porter six ogives nucléaires avec une portée de 10 500 km chacune et une précision de 250 mètres. C'est un missile que l'on connaît bien parce qu'on l'a beaucoup vu à l’œuvre dans les vidéos de propagande russe depuis les années 2007. Plusieurs de ce type de missiles ont d'ailleurs été vus récemment lors du grand défilé de la victoire autour de la Place Rouge. Y a-t-il des risques supplémentaires suite à ces opérations ?