Mobilisation militaire en Russie : les adieux déchirants des familles forcées de se séparer

Départ volontaire ou forcé ? Nul ne le sait. Certains témoignages laissent entendre une certaine forme de pression, comme celui de Glev, 26 ans, dans Les Échos. "Deux policiers sont venus chez moi pour me donner en main propre l'assignation", raconte-t-il. "Je ne veux pas aller à la guerre. Au bureau d'enrôlement, je le leur ai dit. Ils m'ont regardé. Ils m'ont donné deux possibilités : soit départ immédiat pour un centre d'entraînement avant l'envoi au front, soit refus et poursuites judiciaires pour désertion. Entre la guerre et la prison, j'ai fait mon choix", confie le jeune homme, rencontré ce jeudi par nos confrères devant l'un des centres d'enrôlement à Moscou. Quelques minutes plus tard, après un dernier baiser à sa fiancée en larmes, un bus a conduit Glev vers une caserne de la grande banlieue de Moscou.