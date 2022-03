Moldavie : le voisin de l'Ukraine s'inquiète

Les habitants pensent à fuir. Mais comment faire ? Beaucoup n’ont pas les moyens étant donné que la Moldavie est l’un des pays les plus pauvre d’Europe. Les Moldaves se préparent à fuir. Les Français installés dans le pays aussi. Tatiana et Thierry Ernst vivent dans la capitale Chisinau depuis douze ans. Chez eux, la télévision est allumée en continu. Pour l’instant, le couple souhaite rester en Moldavie et apporter leur aide aux réfugiés Ukrainiens qui arrivent par dizaines de milliers.