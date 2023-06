Mon enfant star : le rêve de gloire des "Dance Mums"

Rebecca a quitté son travail pour gérer la carrière de Kaya, célébrité des réseaux sociaux. Ladies a pris sous son aile son neveu Roberto, dont la famille a quitté Cuba, il y a seulement quatre mois, pour qu'il puisse réaliser son rêve. Et Darlene, policière, qui a réorganisé toute sa vie pour la réussite de sa fille Ashley. La danse à haut niveau est un sport coûteux, 20 000 dollars par an minimum. Vous verrez la pression que subissent les jeunes finalistes de la plus grande compétition de danse au monde.