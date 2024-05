Xi Jinping en France : les coulisses d’une visite d’État (très) encadrée

Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Paris ce dimanche, avant d'être reçu ce lundi en fin de matinée par Emmanuel Macron. Une visite d'État sous haute surveillance et très encadrée, jusqu'au comité d'accueil aux abords de l'hôtel du chef d'État chinois.

Il n'était pas venu en Europe depuis 2019. Ce dimanche, Xi Jinping a été accueilli à la sortie de son avion par le Premier ministre, Gabriel Attal. Dès l’aéroport, le cortège du président de la deuxième puissance mondiale est salué par un comité d’accueil organisé par l’ambassade chinoise.

Même chose à Paris, à côté de leur hôtel près des Champs-Élysées. "On aimerait que les deux pays s'entendent bien, donc vive l'amitié franco-chinoise", scande une participante. Là aussi, l'accueil est très bien organisé et fortement encadré. Alors que notre équipe pose une question anodine, un homme vient interrompre l’interview, et la jeune femme déclare ne plus pouvoir répondre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Des discussions avant un dîner d'État

Une visite de deux jours, forcément sous haute sécurité, mais aussi très minutieusement préparée. Comme pour chaque visite d’État, c’est la Garde républicaine qui sera chargée d’interpréter l’hymne du pays invité. Ils joueront ce lundi aux Invalides, puis lors d’une cérémonie en présence des deux chefs d'État. Puis, la France honorera le président Xi avec les cavaliers et les motards de la Garde républicaine qui l'escorteront jusqu’à l'Élysée, où les présidents vont notamment parler de l'Ukraine, mais aussi tout simplement de business, avant un dîner d’État.

Dans les Hautes-Pyrénées, c'est un ami de longue date d'Emmanuel Macron qui se prépare à recevoir dans son restaurant les deux chefs d'État. "Il y a la première salle où ils prendront l'apéritif, et on a une deuxième salle où les deux couples présidentiels mangeront, avec les deux interprètes. Normalement, ça reste fermé, protocole oblige", explique-t-il. L'Élysée lui a demandé de ne pas montrer la salle où seront servis de l'agneau, du jambon et un assortiment de fromages préparé par Dominique et son fils, Antoine. "Je pense que ça va être un des premiers habitants de Chine à connaitre le Montréjeau", sourit ce dernier. Car une telle visite sert aussi à promouvoir l'image de la France à l'étranger.