Mort de Navalny : "Poutine a tué mon mari", accuse Ioulia Navalnaïa, la veuve de l’opposant russe au Kremlin

Trois jours après sa mort en détention, le corps d'Alexeï Navalny n'a toujours pas été rendu à sa famille. Sa veuve, Ioulia Navalnaïa, a diffusé une déclaration dans laquelle elle accuse Poutine pour la mort de son mari.

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny a accusé le président russe Vladimir Poutine d'avoir "tué" son mari et promis de poursuivre son "œuvre", dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce lundi.

Face caméra, les mains posées sur une table, Ioulia Navalnaïa dénonce frontalement le maître du Kremlin : "Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexeï Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants". "Avec lui, [Poutine] a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre futur", assène-t-elle.

Mon mari ne pouvait pas être brisé, et c'est pour cela que Poutine l'a tué Ioulia Navalnaïa

Pendant son emprisonnement, Alexeï Navalny a été "malmené, coupé du monde", rappelle-t-elle, et "pourtant, il n'a pas abandonné" : "Mon mari ne pouvait pas être brisé, et c'est pour cela que Poutine l'a tué", a affirmé Ioulia Navalnaïa, en promettant de découvrir "qui avait exécuté ce crime" et dans quelles circonstances.

"Je poursuivrai l'œuvre d'Alexeï Navalny", déclare celle dont beaucoup estiment qu'elle pourrait devenir la principale figure de l'opposition russe, dont la plupart des dirigeants ont été emprisonnés, tués ou exilés. "Je continuerai pour notre pays, avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi (...) Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire, c'est une honte de se laisser effrayer", poursuit-elle, semblant confirmer ce nouveau statut.

"Nous devons nous unir pour frapper d'un seul coup Poutine, ses amis, les voyous en épaulettes, les courtisans et les tueurs qui veulent paralyser notre pays", a-t-elle conclu. Le jour de l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny, elle avait pris la parole depuis Munich, les larmes aux yeux, et demandant déjà que Vladimir Poutine soit "puni".

Trois jours après la mort en prison du principal opposant de Vladimir Poutine, son corps n'a toujours pas été rendu à ses proches. La mère d'Alexeï Navalny n'a pas été autorisée à pénétrer dans la morgue où sa dépouille aurait été localisée par ses proches, à Salekhard, à une cinquantaine de kilomètres de la colonie pénitentiaire de l'Arctique où il est mort.