L'hymne "God Save the King" est-il le plagiat d'un morceau français ?

"God Save the King !". Depuis la mort d'Elizabeth II le 8 septembre dernier, cette prière est sur toutes les lèvres des Britanniques. Son fils Charles devenant roi, les paroles de l'hymne sont revenues à leur version masculine. Depuis plus de 70 ans, les sujets britanniques n'ont entendu que le " "God Save the Queen", utilisé quand le monarque est une femme. Un hymne qui de toute façon n'en est pas vraiment un, et qui pourrait même ne pas être britannique...