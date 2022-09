VIDÉO - Mort d'Elizabeth II : minute de silence, "God save the Queen"... Les stades anglais rendent hommage à la reine

Une minute de silence parfaitement respectée. À peine plus de deux heures après l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II, le football a repris ses droits au Royaume-Uni. À Manchester, les Reds Devils de Cristiano Ronaldo affrontaient la Real Sociedad en Ligue Europa. L'occasion pour tous les quelque 75.000 spectateurs présents à Old Trafford de rendre un hommage appuyé à celle qui a régné pendant plus de 70 ans.