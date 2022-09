VIDÉO - Elizabeth II : la seule fois où la reine a laissé transparaître son émotion

Elle avait inauguré ce yacht luxueux le 16 mars 1953, alors qu'elle débutait tout juste son règne après la mort de son père George VI. Le bateau avait ensuite été mis en service en janvier 1954. Un bâtiment de 127 mètres de long qui deviendra une véritable ambassade flottante britannique et transportera la souveraine et sa famille sur toutes les mers du monde. La reine et le duc d'Édimbourg y ont reçu parmi les personnalités les plus puissantes au monde : Winston Churchill, Nelson Mandela, Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Au total, le yacht aura parcouru, en 44 ans, 1.600.000 kilomètres - soit l'équivalent d'un tour du monde chaque année - et fait escale dans 600 ports à travers 135 pays.

Le Britannia est intimement lié à la vie de la souveraine. Les meubles à l'intérieur ont été choisis par son époux, le prince Philip qui avait pris soin de décorer l'intérieur à son goût. La reine l'utilisera chaque été pour rejoindre sa propriété de Balmoral, alors que le prince Philip y séjournera, durant quatre mois en 1956, pour se rendre aux Jeux olympiques de Melbourne, en Australie.