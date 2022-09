Mort d'Elizabeth II : en larmes, les Britanniques rassemblés par milliers devant Buckingham Palace

Il est 18H30 ce jeudi, le drapeau vient d'être mis en berne au palais de Buckingham à Londres : la reine Elizabeth II est morte.

Dans la foule qui s'était rassemblée dans l'après-midi, les larmes commencent à couler, puis le silence s'installe avant que l'hymne national "God save the Queen" ne résonne. "Oh no!", entend-on dans la foule quand l'information du décès de la reine tombe.