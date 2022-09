VIDÉO - Mort d'Elizabeth II : les Britanniques rendent hommage à leur Reine par une minute de silence

Le président français Emmanuel Macron était entré à Westminster Hall quelques minutes plus tôt aux côtés de son épouse Brigitte pour se recueillir auprès du cercueil de la Reine. Il s'est incliné depuis une galerie de Westminster Hall, où défile le public depuis mercredi et où sont également venus dans la journée le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Quelques heures auparavant, il était arrivé au palais de Buckingham pour y assister à une réception organisée par le roi Charles III en présence de nombreux dirigeants internationaux.