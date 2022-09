VIDÉO - Reine de la mode : le langage secret de la garde-robe d'Elizabeth II

Il existait aussi un langage plus direct de la reine, un code destiné à ses secrétaires et assistants, et basé sur ses accessoires vestimentaires. Lorsque la reine déposait son sac à mains à terre, explique l'historien Hugo Vickers, elle signifiait vouloir mettre fin à une conversation. Lorsqu'elle passait son sac à main d'une main à l'autre, elle exprimait le souhait de quitter les lieux dans les cinq minutes. Et quand son sac n'était pas à portée de main, elle utilisait son alliance pour montrer son impatience. Généralement, les proches de la reine accouraient et mettent fin à l'entretien en cours sous un prétexte quelconque. Un code discret pour qui l'ignorait, mais particulièrement vexant pour ses interlocuteurs qui le connaissaient.