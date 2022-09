Mort d'Elizabeth II : son règne en 10 chiffres clés

Devenue reine à seulement 25 ans, Elizabeth II a mis sa vie au service de ses sujets, enchaînant inlassablement les engagements officiels, sourire aux lèvres, avant de ralentir le rythme à l'approche de ses 70 ans de règne. Au Royaume-Uni, aucun monarque n'a jamais régné aussi longtemps. Son visage est partout : sur les billets de banque, les timbres, ou encore les boîtes aux lettres. Et sa popularité immense.

Au Royaume-Uni, le précédent record était détenu par son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria, qui avait régné 63 ans, 7 mois et 2 jours (du 20 juin 1837 à sa mort le 22 janvier 1901). À 96 ans, la reine Elizabeth est aussi la monarque en exercice la plus âgée au monde. Seuls deux rois ont régné plus longtemps qu'elle : le roi Louis XIV (plus de 72 ans entre 1643 et 1715) et le roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej (70 ans et 4 mois, du 9 juin 1946 au 13 octobre 2016).