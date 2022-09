Mort d'Elizabeth II : un état de santé qui inquiétait depuis plusieurs mois

Le 11 mars, Elizabeth II fait savoir qu'elle ne sera pas présente trois jours plus tard à la cérémonie religieuse du Commonwealth à l'Abbaye de Westminster, qui devait marquer sa première sortie à un événement d'ampleur depuis plusieurs mois. Elle apparaîtra en revanche le 29 mars pour une cérémonie religieuse rendant hommage à son époux le prince Philip, mort près d'un an plus tôt à l'âge de 99 ans. Arrivée au bras de son fils Andrew, s'appuyant sur une canne, elle est vue, frêle et digne, marcher lentement et saluer après la cérémonie plusieurs participants.