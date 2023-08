Mort de Prigojine : de Saint-Pétersbourg à Moscou, les Russes rendent hommage au patron de Wagner

Un dernier hommage à Evgueni Prigojine… à quelques centaines de mètres du Kremlin. Considéré comme un traître à la patrie par Vladimir Poutine après sa rébellion avortée fin juin, la mémoire du patron de Wagner tué dans le crash de son avion mercredi est malgré tout honorée par ses partisans au cœur de la capitale russe.

Des fleurs et quelques bougies ont été déposées à Moscou. Ses partisans ont exprimé leur tristesse, voyant dans sa disparition une perte pour la Russie. "C'est une grande tragédie pour notre pays, une situation triste, on a de la peine pour les héros de notre pays", a estimé auprès de l'AFP Andreï Senkine, un entrepreneur de 53 ans. D'autres se risquaient à des commentaires plus politiques. "Je n'ose même pas penser au fait que ça puisse être un attentat ou quelque chose de délibéré. Rien que de le supposer fait peur", a commenté Tatiana Makarova, 58 ans.