Mort de Prigojine : accusé, le Kremlin nie toute implication et dénonce "un mensonge absolu"

48 heures pour démentir. Le Kremlin a nié ce vendredi avoir ordonné la mort d'Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner et ami devenu ennemi de Vladimir Poutine, présumé mort après le crash de son avion mercredi entre Moscou et Saint-Pétersbourg. "C'est un mensonge absolu, il faut aborder cette problématique (du crash) en se basant sur des faits", a fermement nié Dmitri Peskov, porte-parole du maître du Kremlin interrogé sur les insinuations de dirigeants occidentaux selon lesquelles le Kremlin aurait ordonné l'assassinat de l'ex-cuisiner de Poutine. À Washington, Paris, Berlin ou Kiev, de hauts responsables ont sous-entendu que leurs soupçons se portaient directement sur le Kremlin.

"Actuellement, autour de la catastrophe aérienne et des morts tragiques de passagers, notamment Evgueni Prigojine, il y a beaucoup de spéculations et on sait bien dans quel sens on spécule en Occident", a-t-il aussi dit.