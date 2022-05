VIDÉO - Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : l'hommage de Volodymyr Zelensky au journaliste français tué en Ukraine

Il présente "ses sincères condoléances à la famille" de Frédéric Leclerc-Imhoff. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rendu hommage au journaliste reporter d'images (JRI) mortellement touché par un éclat d'obus russe, lundi 30 mai, alors qu'il filmait une évacuation sur la route de Lyssytchansk, près de Severodonetsk. "Aujourd'hui, dans la région de Louhansk, les occupants ont perturbé l'évacuation de zones de combat, en bombardant une voiture qui roulait pour embarquer des civils", a-t-il expliqué. "Lors d'un bombardement, un journaliste français est décédé des suites d'une blessure mortelle."

Âgé de 32 ans, Frédéric Leclerc-Imhoff collaborait avec la presse audiovisuelle depuis 2015. Le journaliste, diplômé de l'Institut du Journalisme Bordeaux Aquitaine, couvrait le conflit ukrainien pour BFMTV pour qui il travaillait depuis plus de six ans. Il effectuait sa deuxième mission en Ukraine, lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait a été pris pour cible. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a condamné un "double crime qui vise un convoi humanitaire et un journaliste".