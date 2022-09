VIDÉO - Mort d'Elizabeth II : Diana, Camilla, Andrew... une famille royale pas si tranquille

Le public connaîtra aussi tous les détails des frasques du couple que constituent Andrew, le second fils de la reine, et Sarah Ferguson. Séparation, vie suivie à la trace par les paparazzis, puis divorce en 1992 - une année qu'Elizabeth qualifiera d'"annus horribilis". Aujourd'hui, Andrew est accusé de faits beaucoup plus graves. Proche de Jeffrey Epstein, poursuivi pour agressions sexuelles sur mineure, il a été déchu de son titre royal et de tous ses titres militaires, et a dû se retirer de toute vie publique.