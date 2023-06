Mort de Berlusconi : quel est le montant de la fortune que laisse le "Cavaliere" derrière lui ?

Ses succès entrepreneuriaux lui permettent de devenir en 2004, selon Forbes, la personne la plus riche d'Italie et la 169e au monde, avec une fortune estimée à 12 milliards de dollars.

Depuis son patrimoine et celle de sa famille s'est réduit à 6,8 milliards de dollars, le plaçant en 2023 au 352e dans le monde.

Il restait toutefois l'un des hommes les plus riches de la péninsule, la fortune évaluée début avril par Forbes le plaçant au 3e rang des familles les plus riches d’Italie. Deux ans plus tôt, en 2021, il était le sixième homme le plus riche d'Italie et le 318e plus riche du monde.