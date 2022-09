Mort d'Elizabeth II, Royaume-Uni en deuil : "C'est comme si nous avions perdu un membre de notre famille"

Tous les passants partagent des sentiments mêlés, entre besoin de se retrouver et nécessité de se recueillir. "On s'est sentis attirés. C'est un moment tellement émouvant, on a senti qu'on devait venir", lance une famille. "Juste pour faire partie de ce moment", ajoute-t-elle.

"Nous savions qu'elle représentait la stabilité. Je suis encore en train de digérer, mais je pense que nous nous rendrons compte, avec le temps, de ce que nous avons perdu", déclare un homme, visiblement touché. "Je vis à Windsor et nous considérons la reine comme une voisine. Nous avons toujours eu l'habitude de venir visiter Windsor. C'est juste... J'ai dit à ma mère que c'était comme si nous avions perdu un membre de notre famille", abonde une autre, avec émotions.