États-Unis : ce qu'il faut savoir sur la mort de l'Afro-américain Tyre Nichols

Le chef d'État américain a réagi sur Twitter à peine trente minutes après la diffusion de la vidéo montrant l'interpellation de Tyre Nichols, se disant "scandalisé" et "profondément meurtri" par l'arrestation du jeune afro-américain. "Les images qui ont été publiées ce soir scandaliseront la population, à raison", mais il est selon lui nécessaire que les manifestations soient "pacifiques".

Vendredi matin, Joe Biden avait rendu visite à la famille de Tyre Nichols. Il s'était entretenu avec RowVaughn Well, la mère du jeune homme, qui, en larmes sur CNN, avait dénoncé plus tôt le tabassage "à mort" de son fils. "Quand mon mari et moi sommes arrivés à l'hôpital et que j'ai vu mon fils, il était déjà mort. Ils l'avaient réduit en bouillie. Il avait des bleus partout, sa tête était enflée comme une pastèque..."