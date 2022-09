Morts suspectes à Izioum : l'enquête se poursuit

Et puis, il y a la question des disparues. Trois quarts des habitants de la ville sont évaporés. Beaucoup ont tout simplement quitté la région avant l'arrivée des Russes, mais pas seulement. Ce qui est certain, c'est que de nombreuses personnes manquent à l'appel à Izioum et dans les villages avoisinants. Qu'elles aient fui les combats, qu'elles aient été victimes de bombardements ou des exactions commises par les Russes.