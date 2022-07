Moscou menace de reprendre l'Alaska

Pourquoi Volodine en parle-t-il ? Parce que c'était effectivement un territoire russse jusqu'en 1867. Cette année-là, elle est racheté par les États-Unis pour quelque sept millions de dollars. Dans l'esprit russe, cette vente n'effacerait pas le fait que c'était un territoire russe pendant plus de 80 ans. L'Alaska est une frontière entre les États-Unis et la Russie. Le détroit de Béring sépare les deux pays de 100 km seulement. Comment les États-Unis ont-ils réagi ? Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy a répondu sur Twitter avec une pointe de provocation. "Bonne chance avec ça! Nous avons des centaines de milliers de citoyens d'Alaska armés et de militaires qui verront les choses différemment ". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.