Mykolaïv : des familles dans la guerre

Victoria vit dans un immeuble, au neuvième et dernier étage. Comme les ascenseurs ne fonctionnent plus, en cas d’alerte, il faudrait beaucoup trop de temps pour rejoindre un abri. C’est donc dans le hall qu’elle se réfugie. La famille sort peu par peur des bombes. Et même chez elle, Victoria n’est pas très sereine. Son mari est mécanicien et est absent dans la journée. Son quotidien à elle, c’est de prévoir le pire. À chaque fois qu’elle sort, Victoria a toujours tous les papiers de la famille.