Naufrage du Moskva : cette vidéo prouve-t-elle que le croiseur russe a été abattu par les Ukrainiens ?

Deuxièmement, la trajectoire du missile pose question. Les autorités ukrainiennes et américaines affirment que ce sont deux missiles Neptune qui ont frappé le navire. Or, ces missiles anti-navires ont une trajectoire à basse altitude, à vol rasant en phase finale. Ils volent à trois à quatre mètres au-dessus de la surface de la mer avant de toucher leur cible. Or, sur cette vidéo, les missiles semblent venir du ciel, caractéristique d’un autre type de missile.