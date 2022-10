Navires russes : surveillance en haute mer

Le travail du lieutenant de vaisseau Romain et de son équipage sera partagé avec tous les autres membres de l'OTAN. Leur avion, un Atlantique 2, est reconnaissable à son nez vitré et bardé de capteurs pour surveiller la mer. Ils sont quatorze à bord. Et ils vont décrypter tout mouvement suspect militaire ou civil dans les eaux stratégiques au large de la Pologne, de l'enclave russe de Kaliningrad et autour du gazoduc Nord Stream, récemment attaqué.