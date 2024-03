VIDÉO - "Ne laissez pas ces enfants mourir !" : à Marseille, Macron interpellé sur la guerre à Gaza

Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille dans le cadre d'une vaste opération antidrogue, ce mardi 19 mars 2024. Lors de ses échanges avec les habitants, le chef de l'État a été interpellé à plusieurs reprises au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas. "On essaye de faire le maximum" pour un cessez-le-feu, a répondu le Président à ceux qui reprochent à la France de ne pas assez agir.

Le déplacement avait pour objet la lutte contre la drogue, mais ce sujet brûlant est revenu à plusieurs reprises. En visite à Marseille dans le cadre d'une vaste opération contre les trafics, Emmanuel Macron a été interpellé par des habitants au sujet du conflit à Gaza, certains reprochant à son gouvernement de ne pas agir suffisamment pour mettre fin à l'offensive israélienne dans l'enclave palestinienne.

"Monsieur le Président, il faut faire quelque chose pour les Palestiniens. Ne laissez pas ces enfants mourir !", a notamment lancé une habitante, en pleurs. "Ça fait sept mois que je ne fais que pleurer, je ne dors plus. Ils n'ont plus de parents, d'enfants… C'est un carnage...", poursuit-elle.

"On essaye de faire le maximum", lui a répondu Emmanuel Macron. "On n'est pas sur place, on n'a pas la maîtrise, mais on a appelé à un cessez-le-feu. On fait des opérations humanitaires pour soigner le maximum de gens", a rappelé le chef de l'État, tout en affirmant que "le droit d'Israël à se défendre ne justifie pas" les opérations meurtrières contre les populations civiles. "La haine engendre la haine, ce n'est pas bon", a insisté cette habitante.

"Deux poids, deux mesures"

Peu auparavant, Emmanuel Macron avait déjà été interpellé par un riverain se disant "un peu triste de la position de la France" et comparant la position "ferme" du chef de l'État sur l'Ukraine et celle qu'il défend sur le conflit à Gaza (vidéo ci-dessous). "On voit aujourd'hui qu'il y a deux poids deux mesures", a jugé cet homme. "Je suis né en 1989. Cette guerre en Palestine perdure. Je me vois triste de mourir avec cette guerre. On a donné tous les moyens à l'Ukraine pour défendre ses droits, que fait-on pour la Palestine ?"

Trafic de drogue à Marseille : Emmanuel Macron échange avec un riverain Source : TF1 Info

"On est toujours du côté du droit international", a insisté Emmanuel Macron, rappelant "le terrorisme du Hamas qui a mené une attaque antisémite" le 7 octobre dernier. "La position de la France a été la même, d'appeler au cessez-le-feu."

Et de conclure, alors que l'interlocuteur l'accusait de "ne rien faire" pour les Palestiniens, que la France a, "plus que tout pays européen, déployé de l'aide humanitaire" dans la région.