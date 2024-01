VIDÉO - "Ne tirez pas !" : en Équateur, des hommes armés interrompent en plein direct une émission de la télévision publique

Des hommes armés ont fait irruption sur le plateau de la télévision publique équatorienne, ce mardi 9 janvier, dans l'après-midi. En plein direct, ils ont pris en otage des journalistes et d'autres employés de la chaine. La police a annoncé qu'une intervention était en cours.

Scène surréaliste à la télévision équatorienne, ce mardi après-midi. En plein direct, des hommes armés ont fait irruption sur le plateau de TC, une chaine de la télévision publique du pays. Au milieu des cris des personnes présentes sur le plateau, ils ont pris en otage des journalistes et d'autres employés, selon les images toujours diffusées en direct par la chaîne.

"Ils sont entrés pour nous tuer"

"Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas !", a crié une femme au milieu des coups de feu. Les assaillants, munis de pistolets, fusils à pompe et certains de grenades artisanales, ont été vus frapper des personnes terrorisées avant de forcer tout le monde à se mettre à terre. L'un d'entre eux était encagoulé, d'autres portaient capuches et casquettes.

Certains se sont également affichés le visage à découvert ou se sont filmés avec leur téléphone portable. Plusieurs d'entre eux ont fait avec les doigts des deux mains les habituels signes de reconnaissance des bandes criminelles liées au narcotrafic qui font régner la terreur en Équateur. "Ils sont entrés pour nous tuer, mon Dieu, protégez-nous", a envoyé à un correspondant de l'AFP, dans un message WhatsApp, l'un des journalistes captifs. Des plaintes étaient audibles en bruit de fond.

Une grave crise sécuritaire

Au milieu de la confusion, des cris et des coups de feu, la diffusion de ces images surréalistes s'est poursuivie en direct pendant de longues minutes, malgré l'extinction des lumières sur le plateau et la caméra qui était figée. Puis les cris "police, police", ont été entendus.

"Les unités de la police nationale (...) ont été alertées de cet acte criminel et sont déjà sur les lieux", a parallèlement fait savoir la police sur le réseau social X autour de 20 h 30 (heure de Paris). Vers 22 h 00, un nouveau message a été diffusé, la police indiquant être parvenue à l'arrestation de plusieurs individus, sans préciser si cette prise d'otages avait fait des victimes.

Ce dernier incident est un nouveau développement dans la crise sécuritaire qui a éclaté en Équateur et que rien ne semble pouvoir endiguer. Ces trois derniers jours ont été marqués par l'évasion d'un dangereux chef de gang, des mutineries en cascade dans les prisons, la proclamation de l'état d'urgence et l'enlèvement de policiers notamment.

Dans la foulée de ce nouvel épisode, le président de l'Équateur Daniel Noboa a déclaré son pays en état de "conflit armé interne" et ordonné la "neutralisation" des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic, selon un décret rendu public. Ce décret présidentiel reconnaît "l'existence d'un conflit armé interne" et décide "la mobilisation et l'intervention des forces armées et de la police nationale (...) pour garantir la souveraineté et l'intégrité nationale contre le crime organisé, les organisations terroristes et les belligérants non-étatiques".