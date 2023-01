VIDÉO - Crash d'un avion au Népal : au moins 29 morts, quelques survivants

Un avion avec 72 personnes à bord s'est écrasé au Népal, dimanche 15 janvier, selon la compagnie aérienne Yeti Airlines. L'appareil s'est abimé entre l'ancien et le nouvel aéroport de Pokhara. "Il y a 68 passagers à bord et quatre membres d'équipage", a déclaré à l'AFP Sudarshan Bartaula, un porte-parole de la compagnie basée à Katmandou, sans donner plus de précisions.

Au moins 29 personnes sont mortes dans l'accident d'un avion au Népal sur les 72 à bord mais il y a eu quelques survivants, a affirmé un responsable. "Nous avons retrouvé 29 corps jusqu'à présent et avons également envoyé quelques survivants à l'hôpital" pour y recevoir des soins, a déclaré Gurudatta Dhakal, responsable adjoint du district de Kaski, dans le centre du Népal où l'appareil s'est écrasé.

La carlingue de l'avion était en feu et les sauveteurs, dépêchés en urgence, tentaient d'éteindre l'incendie, a indiqué le responsable local. "Des secours sont déjà arrivés sur place et tentent d'éteindre le feu", a-t-il fait savoir, ajoutant que les pompiers locaux étaient "concentrés d'abord sur l'extinction du feu et sur le sauvetage des passagers".