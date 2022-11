VIDÉO - New York : Daniel Boulud, le chef français qui a conquis l'Amérique

Mais là où tout a commencé pour lui aux États-Unis, c'est dans son restaurant "Daniel" (deux étoiles Michelin), qu'il a ouvert en 1993 et qui est devenue une institution new-yorkaise. C'est grâce à ce vaisseau amiral, le repère de la haute société locale, que le chef a été consacré, il y a un an, meilleur restaurateur du monde. Au menu, on y trouve, par exemple, du saumon sauvage royal d'Alaska cuit à l'argile. Des mets qui ravissent les clients : "C'est extraordinaire. Les plats sont équilibrés, il y a une diversité dans les goûts, les textures, un repas incroyable", se délecte l'un d'eux. Quand un autre ironise : "Je suis vraiment désolé pour les Français qu'ils ratent ça, mais on est ravi de l'avoir ici chez nous".

Cela fait maintenant 40 ans que Daniel Boulud s'est installé à New York et qu'il y cultive l'excellence à la française en mêlant cuisine bourgeoise et saveurs plus modernes. Toujours en tenue de chef, il est toujours prêt à inspecter et aider en cuisine. "Il manque une pointe de sel, il faut que ce soit plus homogène", lance-t-il à l'un de ses commis, son œil toujours en alerte pour détecter ce qui ne va pas. Et pas seulement en cuisine.