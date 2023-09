New York en état d’urgence face aux impressionnantes inondations

Un peu plus loin, dans le New Jersey, même scène d'inondation. Et c'est rarissime, l'aéroport de Newark a suspendu l'ensemble de ses vols. Et comme si la pluie ne suffisait pas, plusieurs tornades d'une grande violence ont traversé la région, détruisant sur leur passage des dizaines de maisons. Ce jeudi matin, la pluie et les vents se sont calmés. À leur retour, les sinistrés retrouvent leurs maisons inondées.