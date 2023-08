VIDÉO - New-York : inondation spectaculaire de la station de métro de Times Square

La MTA New York City Transit, qui gère l'un des réseaux de métro les plus anciens et les plus denses du monde (qui fonctionne 365 jours par an et 24h/24) a indiqué qu'une grosse canalisation sous la chaussée avait rompu au niveau de la 7e Avenue et de la 40e rue de Manhattan. Le trafic a bien évidemment été interrompu et l'arrivée d'eau coupée dans le quartier.